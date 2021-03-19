Кулеба назвав два головних завдання для деокупації Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета Кримської платформи в тому, щоб послідовним системним тиском "вичавити" Росію з Криму.

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В ефірі одного з телеканалів він також назвав і два завдання для деокупації півострова.

"Перше – це повернути Крим в топ перелік питань міжнародного порядку денного. І це завдання вже успішно вирішується, тому що про Крим знову почали говорити на найвищому рівні. Це знову тема №1. Друге завдання – це систематизувати всі зусилля – від політичних заяв до списку санкцій рішенням, і мати механізм, який дозволить прибирати будь-які прогалини в цьому системному режимі тиску на державу-агресор", – сказав Кулеба.

За його словами, Кримська платформа об'єднає уряди і парламенти інших держав, міжнародних експертів, міжнародні громадські об'єднання навколо спільної мети – деокупації Криму.

Нагадаємо, Кримська платформа стартує на саміті в Києві в 2021 році. На ньому зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

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Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" Кулеба заявив: від географії неможливо втекти, тому ми повинні навчитися співіснувати з такою Росією, яку ми знаємо.

Крім того, Кулеба розповів, як Україна має намір рухатися в переговорах по Донбасу.

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