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  1. Політика

Кулеба: Крим для Росії – відкрита рана

11 січня, 12:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія спробує мінімізувати успіх Кримської платформи

Питання окупованого Криму для Росії не закрите, як вона постійно стверджує, оскільки півострів для неї – відкрита рана, яка не дає спокою Кремлю завдяки діям Києва.

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Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає МЗС.

"Не дивлячись на позицію Росії, ніби питання Криму для них закрите, їхня реакція на Кримську платформу показала: Крим для Росії – відкрита рана. Ми добре насипали солі на неї, і я цим задоволений", – сказав міністр.

За словами Кулеби, Україні відомо, що РФ буде докладати чимало зусиль на всіх рівнях, в тому числі розвідувальних, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи.

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"Ця робота вже розгортається... Ми повернемо Крим і не повинні ставити цей факт під сумнів ні на мить", – додав глава МЗС.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Дмитро Кулеба розповідав про стратегію звільнення Криму. Він вважає, що питання деокупації півострова не можна піднімати на мінських переговорах. Потрібно підштовхнути Росію до звільнення Криму.

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Росія Крим Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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