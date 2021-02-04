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Куди повідомляти про корупцію? В Україні створять спеціальний портал

4 лютого, 13:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати визначили, коли викривач зможе отримати нагороду за те, що здав корупціонера

В Україні вже давно діє закон про викривачів корупції, а тепер Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3450, який передбачає створення Єдиного порталу, куди українці зможуть повідомляти про корупційні діяння.

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Депутати внесли зміни до закону про запобігання корупції щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів. Що передбачає ухвалений закон:

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  • створення Єдиного порталу для належного та якісного розгляду повідомлень про корупцію;
  • захист викривачів в суді покладається на безоплатних адвокатів;
  • виплата викривачу нагороди в розмірі 10% від корупційного злочину відбувається після рішення суду і стягнення коштів з корупціонера;
  • повідомлення викривача має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Викривач мусить пояснити, звідки йому точно відомі дані про корупцію.

Нагадаємо, щоб посилити боротьбу з корупцією, українців вирішили заохочувати грошима за викриття корупціонерів. "Сьогодні" з'ясували, чи вирішить це проблему корупції в Україні.

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корупція Верховна Рада закони портал

Джерело: Сьогодні

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