Куди повідомляти про корупцію? В Україні створять спеціальний портал

В Україні вже давно діє закон про викривачів корупції, а тепер Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3450, який передбачає створення Єдиного порталу, куди українці зможуть повідомляти про корупційні діяння.
Депутати внесли зміни до закону про запобігання корупції щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів. Що передбачає ухвалений закон:
- створення Єдиного порталу для належного та якісного розгляду повідомлень про корупцію;
- захист викривачів в суді покладається на безоплатних адвокатів;
- виплата викривачу нагороди в розмірі 10% від корупційного злочину відбувається після рішення суду і стягнення коштів з корупціонера;
- повідомлення викривача має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Викривач мусить пояснити, звідки йому точно відомі дані про корупцію.
Нагадаємо, щоб посилити боротьбу з корупцією, українців вирішили заохочувати грошима за викриття корупціонерів. "Сьогодні" з'ясували, чи вирішить це проблему корупції в Україні.
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