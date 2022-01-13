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СЬОГОДНІ Влада

Куди дивився Зеленський? Люди Порошенка зайняли Офіс президента – фото

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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13 січня, 15:24
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Депутати "ЄС" зробили жартівливе фото не без натяку на Банкову
Соратники Порошенка повеселилися на роботі. Колаж "Сьогодні"
Соратники Порошенка повеселилися на роботі. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ірина Геращенко спантеличила несподіваним фото: перебуваючи у приміщенні партії "Європейська солідарність", вона написала, мовляв, на робочому місці в Офісі президента.

Тож у якому там офісі Геращенко?

Вона повідомила, що перебуває з іншими колегами в Офісі президента. Хоча з фото видно, що вони явно не на Банковій. Судячи з усього, вони вирішили пожартувати і трохи потролити владу.

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"Четвер. Ранок. Офіс президента. Працюємо з Вікторією Сюмар, Ростиславом Павленком, Олександром Турчиновим", – написала нардеп у Facebook.

А у коментарях пояснила, що йдеться про офіс п'ятого президента України, який зараз перебуває у Брюсселі. На репліку журналіста, що у "ЄС" президент теж не на робочому місці, вона відповіла: "Він у Брюсселі. Працює над міжнародною підтримкою України. Чим і має займатися лідер".

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Порошенко справді у Брюсселі

Поки правоохоронці чекають на літак із Порошенком з Варшави, він несподівано полетів до Брюсселя (Бельгія), де провів низку зустрічей з європейськими політиками.

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Там він говорив не про свої проблеми в Україні, а про те, що робити з російським агресором, який загрожує великою війною.

"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом", – сказав він.

Як справи у самої Геращенко

У перші дні 2022 року Ірина Геращенко примудрилася зламати ногу, причому вже вдруге одну й ту саму. Перший перелом був 11 років тому.

Ірина Геращенко вже вдруге ламає ту саму ногу. Колаж "Сьогодні"
Ірина Геращенко вже вдруге ламає ту саму ногу. Колаж "Сьогодні"

А у грудні нардеп потрапила у кілька неприємних ситуацій. Одна з них – Ірину Геращенко образив "слуга" Олександр Ковальчук. Вона у відповідь пригадала депутату мати в сесійній залі та заявила, що він уже встиг вибачитися.

"Нічого особливого, просто фракція "слуг" населена місцевими Гогілашвілі. Депутат Ковальчук сьогодні грубо хамив..."

Але були не лише скандали, а й смішні ситуації. Під кінець роботи парламенту 2021 року під час виступу з парламентської трибуни нардеп переплутала Порошенка із Зеленським, чим розсмішила депутатів у залі.

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