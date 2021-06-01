Куди пропали штори. "Слуги" в Раді попалися на незвичайному листуванні

Нардепи від президентської партії під час засідання парламенту обговорювали зникнення штор

C вікон у Верховній Ради України зникли штори. Ця "подія" сьогодні стала темою для обговорення в чаті народних депутатів від "Слуги народу".

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Як повідомляє портал "Букви", "слуги" в своєму офіційному чаті активно обговорювали зникнення штор під час засідання парламенту.

Депутати жартували, а також робили припущення, чому штори все-таки зняли.

Так, нардеп Мар'ян Заблоцький пожартував, що "вставляють в штори нові сучасні мікрофони".

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Депутати обговорюють штори

Ще один "слуга" припустив: "Якби ці штори могли розмовляти, вони багато чого могли б розповісти" .

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Депутати обговорюють штори

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Інший жартував про те, що штори могли б "розповісти" ще більше, якби "могли ще й показувати".

Радник віцеспікера парламенту Олени Кондратюк Павло Булгак пояснив, що штори були зняті з її ініціативи.

Також він повідомив, що найближчим часом з парламенту приберуть килими, які лежать там ще з часів СРСР.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" Семінський вів любовне листування з помічницею під час засідання Ради.