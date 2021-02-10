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  1. Політика

Хто з них Шмигаль? Фото українського прем'єра і Шарля Мішеля підірвало соцмережі

10 лютого, 10:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава українського уряду і президент Європейської Ради як дві краплі води схожі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Але українців зацікавили не важливі теми їх зустрічі, а дещо незвичайне.

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Політики обговорювали Угоду про асоціацію, однак користувачі соцмереж звернули увагу на інше – Денис Шмигаль і Шарль Мішель як дві краплі води схожі друг на одного.

Після того, як український прем'єр прибув на зустріч, вони зробили спільне фото. Знайдіть на цих кадрах Шмигаля.

Відео: Сьогодні

В мережі українці відразу зацінили зустріч Шмигаля і Мішеля:

Шмигаль (зліва) і Мішель. Фото: КМУ

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"Брати близнюки".

"Двійник. Спочатку здалося, що фото змонтовано".

"Хто з них Шмигаль?".

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"Клони".

"Наш краще".

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"Може поміняти Шарля на Шмигаля на кілька місяців?".

"Схожі, ніби рідні брати".

"Можливо, це план "Б"- обмін Шмигалями".

Як повідомляли новини "Сьогодні", зустріч Шмигаля і Мішеля відбулася ввечері 9 лютого. За підсумками переговорів прем'єр заявив, що Україна хоче "зшити ринки" і очікує від ЄС тимчасових рамок перегляду Угоди про асоціацію.

Також Шмигаль зустрівся з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Альянсі відповіли на слова президента Володимира Зеленського, чому Україна досі не в НАТО, і дали пораду.

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Шарль Мішель Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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