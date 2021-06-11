Кримські татари підтримали закон про корінні народи. Чому він такий важливий для них

Кримськотатарському народу потрібен захист держави, для цього потрібен закон про корінні народи

Кримські татари підтримують закон про корінні народи, який розглядає Рада. Колаж: "Сьогодні"

Український законопроєкт про корінні народи відповідає Декларації ООН з прав людини і нормам Конституції. Так на закиди Москви відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І закликав російського президента Володимира Путіна захищати російські меншини, а не маніпулювати українськими нормами.

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Законопроєкт про корінні народи Держдума Росії оголосила "образливим". Нібито він виключає з переліку росіян, білорусів і ще ряд нацменшини.

У чому суттєва різниця між нацменшинами і корінними народами? І чому важливо, щоб права останніх були закріплені законодавчо?

Розповість кореспондент "Сьогодні" Ірина Ухіна.

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Кримський татарин Алімдар Білялов згадує: 2014 рік став потрясінням для кримських татар.

Кримськотатарський народ почав активний ненасильницький опір агресору.

Відтоді в будинку кримських татар дивно часто навідуються російські силовики з обшуками й арештами.

Алімдар – один із тих, хто активно відстоює права свого народу. Але коли у молодшої дочки діагностували порок серця – довелося переїхати до Києва. Тут він створив кримськотатарський гостинний двір.

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"Найважливіше завдання – це українців познайомити з кримськими татарами, з такими, якими вони є насправді. Тобто це гостинність, це їхня культура, це їхні традиції, це їхні цінності", – каже Алімдар Білялов.

Але, щоб ця культура розвивалася, каже Алімдар, кримських татар як корінне населення треба захистити на законодавчому рівні.

"Це дозволить не тільки відстоювати права кримських татар, а й стати на захист, а як наслідок, повернути Крим до складу України", – сказав він.

Про важливість законопроєкту говорить і Абібулла. Він переїхав із Криму п'ять років тому. У столиці продовжує викладати кримськотатарську мову.

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"Я вважаю, що потрібно захистити нас цим законом. Захистити свою мову, тому що вона занепадає. Всі наші інститути політичні зараз навіть в Україні суто представницькі, а це значить, що я прямо не можу звернутися за захистом", – каже він.

Питання корінних народів обговорюють в Україні вже 30 років, і закону, який визначав би, хто вони такі, ще не було. 18 травня президент України Володимир Зеленський вніс цей проєкт до Верховної Ради як невідкладний. Він законодавчо закріплює, що корінні народи України – це кримські татари, караїми та кримчаки.

Цей закон просто дає визначення, хто такі корінні народи, він допомагає розвиватися культурі, мові і ще організаційно або фінансово представницьким органам.

І, на відміну від нацменшин, у корінних народів немає іншої історичної батьківщини, крім України. А от закон про нацменшини розробляють окремо.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент може до кінця поточної сесії ухвалити за основу і в цілому законопроєкт про корінні народи.