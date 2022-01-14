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СЬОГОДНІ Влада

"Кроти" на Банковій готують кризу в Україні: Зеленському запропонують капітуляцію

Наталія Магдик Наталія Магдик
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14 січня, 20:10
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Останній місяць зими буде дуже небезпечним для України періодом
Силовики попередили про нову загрозу
Силовики попередили про нову загрозу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вступає у небезпечний період – вже у лютому наша країна може зіткнутися з новою російською агресією, причому з середини країни. У програмі "Народ проти" з Наташею Влащенком на телеканалі Україна 24 заявили, що у влади "під носом" величезна кількість ворожих агентів.

"Кроти" можуть вилізти вже у лютому

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко вважає останній місяць зими дуже небезпечним для України періодом.

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"На мій погляд, саме в лютому, коли зійдуться до купи всі негативні процеси, запущені московською агентурою навколо Зеленського: енергетична криза, цінова, зарплатно-пенсійна та політична, яка буде викликана можливим арештом Порошенка. Є велика ймовірність, що московська агентура дозволить піти Зеленському на капітуляцію", – сказав він.

Екс-глава СБУ Ігор Смешко вважає, що Путін з 2005 року почав реалізовувати план можливого силового варіанта вирішення українського питання, зокрема, за допомогою шпигунів усередині країни. За його словами, будь-який державний чиновник має письмово викласти, чи РФ визнає агресором.

На уточнююче питання у студії, чи є "кроти" в Україні, Смєшко відповів: "Безумовно, є".

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"Їх настільки багато вже зараз, що їхня кількість вже сама по собі загроза відновлення ефективності системи спецслужб у нашій країні", – сказав екс-глава СБУ.

А розвідники нещодавно попереджали про "кроти"

3 грудня 2021 року на тлі скандалу з проваленою операцією щодо "вагнерівців" владу звинувачували у зв'язку з російськими агентами. Бійці української розвідки назвали у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" імена "кротів", які оточують Зеленського .

" Там не один кріт, а просто така ціла група людей. Татаров, Єрмак, Демченко ", – сказав полковник запасу Збройних сил України Роман Червінський.

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Гордон теж попереджав про агентів

Журналіст Дмитро Гордон заявляв, що на найвищих керівних посадах України перебувають російські агенти , "Імена яких відомі", але він не готовий їх назвати, тому що побоюється за своє життя.

Україна наповнена агентами РФ

Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець повідомляв, що в Україні зберігаються загрози від діяльності російських шпигунів та диверсантів, які розгорнули на українській території свої шпигунські мережі.

"В Україні – досить серйозна концентрація російських розвідувальних мереж. Причому не лише у військово-політичному відношенні, що просочилися у верхні ешелони", – заявляв він.

Як СБУ викривали агентів РФ

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