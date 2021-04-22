"Міцнішаємо": Аваков показав фото з саперами в бойовій амуніції

Голова МВС розповів про забезпечення саперів і показав, в яких бойових костюмах вони працюють

В Україні створили сильні підрозділи рятувальників-саперів. Сьогодні вони забезпечені найкращою саперною амуніцією і технікою.

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Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і опублікував фото з саперами. Зараз міністр перебуває в Маріуполі.

Арсен Аваков і сапери. Фото: facebook.com/arsen.avakov

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"Коли вони в повній амуніції, з ними можна сфоткатись без маски... Пишаюся нашими хлопцями і, якщо чесно, роботою нашої команди по їх навчанню і забезпечення ... Міцнішаємо!!" – написав він.

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Нагадаємо, 19 квітня Арсен Аваков прибув на Донбас для перевірки боєготовності підрозділів Нацгвардії і спецназу на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону. Він заявиви, що силовики готові до вторгнення окупантів.

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