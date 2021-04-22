Русский
$ 28,06
33,7
  1. Влада

"Міцнішаємо": Аваков показав фото з саперами в бойовій амуніції

22 квітня, 20:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Голова МВС розповів про забезпечення саперів і показав, в яких бойових костюмах вони працюють

В Україні створили сильні підрозділи рятувальників-саперів. Сьогодні вони забезпечені найкращою саперною амуніцією і технікою.

Реклама

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і опублікував фото з саперами. Зараз міністр перебуває в Маріуполі.

Арсен Аваков і сапери. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Арсен Аваков і сапери. Фото: facebook.com/arsen.avakov

В тренді
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причину

"Коли вони в повній амуніції, з ними можна сфоткатись без маски... Пишаюся нашими хлопцями і, якщо чесно, роботою нашої команди по їх навчанню і забезпечення ... Міцнішаємо!!" – написав він.

Реклама

Читайте також: Знешкодити неможливо: бойовики обстрілюють ЗСУ забороненими мінами (фото)

Нагадаємо, 19 квітня Арсен Аваков прибув на Донбас для перевірки боєготовності підрозділів Нацгвардії і спецназу на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону. Він заявиви, що силовики готові до вторгнення окупантів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рятувальники Арсен Аваков сапери ДСНС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії
Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в РосіїВлада
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав законВлада
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо Донбасу
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо ДонбасуВлада
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причину
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причинуВлада
Путін назвав Януковича
Путін назвав Януковича "президентом України" і порівняв з Мадуро: відеоВлада
Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до Москви
Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до МосквиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти