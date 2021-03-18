Кравчук: У Росії великі проблеми з водою – вона може вдарити з Криму

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що через нестачу води в окупованому Криму Росія може спробувати пробити сухопутний коридор на материкову Україну.
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він зазначив, що Росія перетворила півострів на військову базу і називає його своїм регіоном, а значить і відповідальність за водопостачання несе саме агресор.
"Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія", – сказав Кравчук.
При цьому він не виключає, що Росія спробує отримати воду з материкової України силовим шляхом.
"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду – нічого не вийде", – підкреслив глава делегації в ТКГ.
Як розповідав раніше ексзаступник голови РНБО Сергій Кривонос, Росія може захопити Північно-Кримський канал. При цьому він підкреслив, що навіть в такому випадку окупанти все одно залишаться без води.
У свою чергу командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, скільки російським військовим потрібно води у Криму.
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