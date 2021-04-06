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Кравчук розповів, навіщо скликає термінове засідання ТКГ

6 квітня, 15:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна готує нову заяву щодо Донбасу і розраховує, що Росія підтримає

Україна ініціювала екстрене засіданняТристоронньої контактної групи для того, щоб домогтися припинення вогню на Великдень і щоб це в цілому стало початком нового всеосяжного перемир'я. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

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Він зазначив, що на цей момент ще немає підтвердження, що це термінове засідання відбудеться.

Кравчук нагадав, що на минулому засіданні він попросив прийняти звернення про повернення в рамки режиму припинення вогню, але представник РФ Борис Гризлов ініціативу не підтримав. На новому засіданні можна було б повернутися до цього питання

"Тим більше, що ми знаходимося напередодні свята святого Воскресіння Христового, і поставити питання так, що це велике свято могло б стати початком не тільки перемир'я, але і в цілому припинення вогню на всьому фронті. Україна підготує відповідну заяву. Мова не йде, що потрібно приймати рішення, які не були прийняті на мінському майданчику. Йдеться про вже прийняті рішення і необхіднысть їх виконувати і контролювати. Ми запропонуємо, як це зробити. І, сподіваємося, що сторони зрозуміють важливість цього документу і приймуть його", – говорить глава української делегації в ТКГ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Кравчук поспілкувався з російськими пропагандистами, яким чітко дав зрозуміти, що Україна не збирається нападати на Донбас.

Відео: Сьогодні

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Донбас перемир'я леонід кравчук ТКГ

Джерело: Сьогодні

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