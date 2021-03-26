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Кравчук розповів про своє самопочуття після вакцинації від COVID-19

26 березня, 22:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, який 25 березня вакцинувався від коронавірусу, розповів про своє самопочуття після щеплення.

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В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" він заявив, що ніяких змін у здоров'ї не помітив.

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"Вранці у четвер прийшла моя черга, як кажуть. Я вакцинувався, почуваю себе нормально. Температура не підвищувалась, тиск також не підвищувався, як було, так і є", – сказав він.

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