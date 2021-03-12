Кравчук розповів, коли може відбутися саміт "Нормандської четвірки"

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що лідери країн "Нормандської четвірки" – України, Франції, Німеччини та Росії – можуть зустрітися у квітні. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він зазначив, що зараз радники глав держави "нормандського формату" ведуть велику роботу з підготовки нового саміту на найвищому рівні.

"Планується, імовірно, на квітень. Але як воно буде насправді – сказати важко. Тому що передбачити дії і позицію Росії дуже складно. Вона змінюється, буквально, кожен день", – сказав Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", зустріч радників глав держав повинна відбутися до кінця березня. А днями президент Володимир Зеленський заявив, що якщо знову зірветься "нормандський саміт", то зустрічатиметься з кожним з лідерів окремо.

Як відомо, лідери Франції, Німеччини, України та Росії ніяк не можуть провести черговий "нормандський саміт" у Берліні, який спочатку планувався ще на квітень минулого року. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що саме Росія блокує зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

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