Кравчук про перекидання військ окупантів на Донбас: Відповімо дзеркально

Україна запропонує свій мирний сценарій для вирішення питання Донбасу. Якщо опоненти його не приймуть – вона змушена буде активніше протистояти російській агресії.

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Про це Kanaldom.tv повідомляє з посиланням на главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

За словами переговорника, всі українські силові і військові структури – Збройні сили України, СБУ, МВС та їхні служби, Прикордонні війська – в повній мірі володіють інформацією, що відбувається вздовж лінії зіткнення.

Інформація надходить різними шляхами – через розвідку й іншими способами. Але для нас чогось несподіваного нема, каже Кравчук.

"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не та, що п'ять років тому – ми готові захищати свою землю", – зазначив глава української делегації.

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Кравчук акцентував, що Україна "ніколи не буде нападати першою". Це показує і багатовікова історія: Україна ніколи не виявляла агресію, вона завжди захищалася від ворогів.

"І сьогодні ми захищаємося від російського ворога", – підкреслив Кравчук і додав, що українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію.

"Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне – захищатися", – продовжив глава української делегації.

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При цьому в своїх діях Україна не буде самотньою, в її протистоянні російській агресії допоможе Європа і США.

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"Кожен день я чую заяви у Вашингтоні, в Брюсселі, що Європа дедалі більше розуміє, хто виступає агресором — Росія. Сполучені Штати Америки заявляють, що суверенітет України не залишиться без допомоги, допомога буде нарощуватися. Таким чином світ не буде байдужий до тих спроб, якщо хтось наважиться у такий спосіб випробовувати мир і далі. Думаю, він поплатитися дуже серйозно", – сказав Кравчук.

Він підкреслив, що країна буде діяти, виходячи з реалій, "і ми не можемо не бачити загроз, вони є".

"І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей", – підсумував Кравчук.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з посиланням на розвідку повідомляв: на Донбасі бойовики підтягують сили на передову.

Як повідомляли новини "Сьогодні", найманці з Росії готуються до наступу на Донбасі. Правозахисники розповіли про військові колони, які заходять з РФ на Донбас.

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