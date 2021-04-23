Кравчук назвав умову для розриву дипвідносин з Росією

Україна повинна негайно розірвати дипломатичні відносини з Росією, якщо Москва заявить про вихід з переговорів у "нормандському" і "мінському" форматах. Таку думку висловив в ефірі "4 каналу" глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
За його словами, поки що недоцільно ставити питання розриву дипвідносин, оскільки в переговорах щодо Донбасу (ТКГ, "нормандський формат") беруть участь і міжнародні посередники (Франція, Німеччина, ОБСЄ).
"Коли Росія, уявіть собі, завтра відмовляється брати участь у "нормандському" і "мінському" форматі, просто відмовляється, скаже: "Ми не хочемо, ми виходимо з тих форматів". Ось тоді негайно постає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин. Негайно, на другий день", – підкреслив Кравчук.
Тим часом вже ряд країн видворили дипломатів РФ, яких запідозрили у шпигунстві. Таке було і раніше, але після гучного скандалу в Чехії Європа проявила солідарність. Читайте детальніше, які країни і за що вигнали російських дипломатів.
Також Кравчук оцінив ймовірність того, чи погодиться Зеленський на пропозицію Путіна приїхати в Москву.
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