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КПВВ стануть музеями. Разумков і спікер сейму Литви приїхали на кордон з Кримом

13 травня, 16:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Главам парламентів двох країн провели екскурсію на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Спікер Ради розповів, як повернути півострів

Дмитро Разумков та Вікторія Чмілітє-Нільсен

Дмитро Разумков та Вікторія Чмілітє-Нільсен / Фото: Верховная Рада

Після деокупації Криму потреба в пропускних пунктах при в'їзді на півострів відпаде і вони зможуть стати музеями, вважає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Про це повідомляє пресслужба Ради.

13 травня він разом зі своєю колегою з Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен відвідав КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Їх ознайомили з процедурою прикордонного і митного контролю, роботою сервісної зони, умовами надання адмінпослуг на КПВВ, а також наданням їх віддалено.

"Тут достатньо хороші умови, щоб нормально працював персонал, і комфортні умови для людей, які переходять з тимчасово окупованого Криму на територію вільної України", – зазначив Разумков.

Дмитро Разумков та Вікторія Чмілітє-Нільсен
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Дмитро Разумков та Вікторія Чмілітє-Нільсен / Фото: Верховная Рада

Він додав, що обидва КПВВ були реконструйовані в 2019 році, тому глобальних доробок не потребують.

Повернення українських територій – непросте завдання, яке залежить від кожного, хто може сприяти деокупацію Криму, підкреслив глава Ради.

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"Це кропітка робота кожного на своєму місці: журналіста, Голови Верховної Ради, наших міжнародних партнерів, керівництва інших держав, які підтримують та допомагають Україні, зокрема і санкціями", – сказав Дмитро Разумков.

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Він упевнений, що санкції – це вагомий аргумент і ефективний механізм у боротьбі з окупацією Криму і в питанні війни на сході нашої країни.

Крім того, Разумков подякував Литві та інші країни Балтії за підтримку України на міжнародних майданчиках – ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО і в рамках групи "Балтік плюс".

А Чмилітє-Нільсен, в свою чергу, підтвердила постійну підтримку територіальної цілісності України і запевнила, що Литва ніколи не визнає незаконною окупацію Криму.

Нагадаємо, в квітні глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив про плани його країни домагатися надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

А в березні нашу країну відвідав президент Литви Гітанас Науседа – це стало його першою закордонною поїздкою після карантину:

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