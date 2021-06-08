Коротко і по суті. Все, що стало відомо про розмову Зеленського і Байдена

Що обговорювали Байден і Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили ряд важливих питань. Зокрема, вступ України до НАТО, боротьбу з корупцією і газопровід "Північний потік – 2".
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Будівництво "Північного потоку – 2"
Президент Зеленський заявив про те, що газопровід не є питанням економіки або бізнес-перспектив, як його визначає частина європейських політиків, – це суто геополітичний інструмент Росії для розширення свого впливу в Європі.
ПДЧ для України
Український лідер порушив питання необхідності реального покрокового плану для вступу України до НАТО. За словами політика, час заяв і декларацій про наміри має залишитися в минулому.
"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Тепер, у новій ситуації в Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу в близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захисту".
Ситуація на Донбасі
Зеленський назвав причини ескалації протистояння, повідомив про кількість і характер обстрілів з боку проросійських бойовиків, а також поінформував президента Байдена про реальну кількість російських військ біля кордонів.
Боротьба з корупцією
"Американська сторона розуміє, що ліквідація деструктивного консенсусу між олігархами та політиками в Україні викликає потужний спротив старих еліт. Але підтримка України Америкою в цій роботі буде максимальною", – підсумував Єрмак.
Нагадаємо, Офіс президента змінив текст повідомлення про телефонну розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена, прибравши звідти слова американського лідера про підтримку вступу України до НАТО.
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