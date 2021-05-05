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Контрабанда зброї? Головний прикордонник України викрив Лукашенка на брехні

5 травня, 15:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лукашенко не раз різко висловлювався стосовно України, але він точно перегнув палицю з поставками зброї

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко спростував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито контрабанду зброї з України на білоруську територію.

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Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Лукашенко разів три за останні два роки особисто заявляв, що в Білорусь з території України потрапляє зброя незаконно, але білоруська сторона не підтвердила слова свого лідера.

"Ні в одному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві – головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати уваги", – сказав Дейнеко.

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Глава ДПСУ додав, що зараз охорона кордону на білоруській ділянці посилена, і загроз на цей момент там немає.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", востаннє Лукашенко відзначився такою заявою 25 грудня 2020 року. В МЗС відповіли на звинувачення Лукашенка на адресу України.

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