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"Комп'ютер хабаря не бере". Зеленський назвав кращий спосіб перемогти корупцію

18 лютого, 16:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна вже перша в світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з електронними водійськими посвідченнями

Україну від корупції може врятувати діджиталізація – вона дозволить мінімізувати контакти українців з чиновниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає ОПУ.

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Він нагадав, що Україна вже перша країна у світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з цифровим водійським посвідченням. Тепер паспорт в смартфоні хочуть прирівняти до паперових.

"Цифровізація – це пряма й найкраща боротьба з корупцією. Комп’ютер хабара не бере. Діджиталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – заявив Зеленський.

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У свою чергу віцепрем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проектів цифрової трансформації. Серед проектів на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл і тощо

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Кабінет міністрів дозволив українцям оформляти водійські права онлайн.

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корупція Володимир Зеленський цифровизация діджиталізація

Джерело: Сьогодні

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