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Комбат взявся за зброю перед наступом росіян (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 січня, 16:11
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Линько не з чуток знайомий зі зброєю. Колаж "Сьогодні"
Линько не з чуток знайомий зі зброєю. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник голови Кіровоградської обласної ради, перший командир батальйону "Свята Марія" Дмитро Лінько у себе на сторінці у Facebook поставив питання через можливий військовий наступ Російської Федерації на Україну.

"Щодо всієї цієї ситуації навколо можливого воєнного наступу росіян – маю лише одне уточнювальне питання до аудиторії. Що ви оберете – 7,62 чи 5,45?" – запитав він.

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Під постом Дмитра Лінька користувачі відповіли на це запитання:

Олена Білозерська: 7,62. Бо легальний. Але краще 308.

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Ganna Bezgina: А нам дають обирати? Закону про зброю немає.

Леонід Ємець: Я за натовський стандарт :) 5,45.

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Зорян Шкіряк: 7,62 – ?

Alexey Ivashenko: 7,62 вагоміший аргумент, але більшість "калашів" на озброєнні у нас якраз на 5,45. АКМ-74 тощо.

Олександр Плешко: Більшість українців є беззбройними, бо на зброю треба кошти. Тому або так переб'ють, або в ЗСУ треба вступати... Є ще реальна небезпека в тому, що на патріотів та представників їхніх родин нападають, калічать чи вбивають проросійські сили як зараз, так і в минулому. І це без будь-якого повномасштабного вторгнення. І на це всім байдуже.

Олена Юріївна Думанська: Комедія... Ви що, вірите в те, що Росія має нападати? На кого? У Сашка спитайте, які там прогнози і що з їхніми бізнесами в Росії буде.

Хто такий Лінько?

Дмитро Лінько колишній народний депутат України та перший командир батальйону "Свята Марія". На дострокових парламентських виборах 2014 року – 20-й номер у списку Радикальної партії Олега Ляшка.

З 11 грудня 2020 року він є заступником голови Кіровоградської обласної ради.

Як Україна готується до російського вторгнення

В Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", ухвалений парламентом та підписаний президентом влітку минулого року. Він регулює розвиток територіальної оборони, організацію руху спротиву та підготовку громадян України до національного опору.

Чисельність Збройних сил для цього збільшується на 11 тис. осіб: 10 тис. – для військ територіальної оборони та 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Як повідомляють, основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу в ЗСУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, разом з іншими прийматимуть у добровольчі формування територіальних громад. Вони зараховуються після складання Присяги добровольця територіальної оборони.

До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути прийнята людина, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину (крім реабілітованого) або має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Скільки українців зброї на руках

Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін заявив, що в Україні кількість неврахованої вогнепальної зброї на руках у населення перевищує 4,5 млн одиниць. За його словами, офіційна статистика незаконного поводження зі зброєю в Україні є "краплею в океані".

"Всі міжнародні фахівці вже давно визнали, що кількість неврахованої зброї в Україні перевищила 4,5 млн одиниць. Боротися з цим тими засобами, які нам пропонують 30 років, не вдається, і це очевидно", – заявив він.

Нагадаємо, у Києві створюють систему тероборони міста. Це потрібно на випадок нападу Росії на столицю. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв країни-агресора.

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