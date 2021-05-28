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Коли Україна отримає ПДЧ для вступу в НАТО? У Зеленського окреслили терміни

28 травня, 18:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна в Альянсі має відігравати важливу роль, оскільки знаходиться на кордоні НАТО з Росією

/ Фото: Минобороны Украины

На саміті НАТО у червні повинні розглянути План дії щодо членства України в Альянсі. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що ПДЧ Україна отримає вже в цьому році. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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На питання, чи реально Україні отримати ПДЧ до кінця року, він відповів: "Це можливо".

"У нас дуже теплі стосунки з багатьма країнами НАТО, і з самим блоком, як інституцією. Ми повинні виконати свою роботу: деякі дії юридичного характеру, логістичного, які повинні підкреслити нашу можливість увійти в НАТО на рівних правах", – сказав Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначив, що Україна в Альянсі має відігравати важливу роль, оскільки знаходиться на східному кордоні НАТО.

"По суті, всі ризики, з якими сьогодні стикається Європа, це ризики з українського напрямку (через Росію), або з азіатсько-африканського регіону. Ми маємо підтримку від усіх структур НАТО, членів НАТО. Я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на істотні документи", – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше американський дипломат і ексзаступник генсека НАТО Александер Вершбоу говорив, що Україна може отримати ПДЧ ще за Байдена.

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