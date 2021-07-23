Книга Мендель. Порівняла Зеленського з революцією і зробила вибір на його користь

Зеленський і Мендель. Колаж "Сьогодні"

Екс-прес-секретар президента України Юлія Мендель провела аналогію між Володимиром Зеленським та революцією. Про це колишня права рука глави держави написала в своїй книзі "Кожен з нас президент".

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В роботі Мендель багато йдеться про протистояння попереднього президента Петра Порошенка і чинного під час гучної передвиборної компанії.

"Я не ваш опонент, – сказав він Порошенко. – Я ваш вирок". Кожною фразою актор і бізнесмен Зеленський ніби забивав цвяхи в політичну труну Порошенко. Він не вихвалявся і не обіцяв забагато, ніби був прописаний успішний сценарій, – так підказував його гострий розум", – йдеться в книзі колишнього прес-секретаря.

На думку автора "Кожен з нас президент", Зеленський давав більші надії, ніж революція в Україні 2013-2014 років. Мендель наводить статистику, яка нагадує читачам про те, що за чинного главу держави під час виборів проголосували 73% українців.

"Розгромні рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятою для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної "романтики" минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі. Перша по-справжньому електоральна революція України", – пише екс-прес-секретар.

Нагадаємо, 19 липня в продаж вийшла книга Юлії Мендель під назвою "Кожен з нас президент". На майже 300 сторінках багато уваги приділяється успіхам Володимира Зеленського і поразкам Петра Порошенка.

Колишня прес-секретар періодично викладає фрагменти своєї книги. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом .