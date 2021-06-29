Кива і ще три депутати отримали протоколи від НАЗК: що вони порушили

Національне агентство з питань запобігання корупції за два тижні склало і направило у суд 99 адміністративних протоколів, чотири з яких – стосовно народних депутатів. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Порушення через конфлікт інтересів

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Нардеп від ОТЗЖ Ілля Кива отримав протокол через його депутатське звернення з питанням, яке становило його приватний інтерес до в.о. директора Державного бюро розслідувань.

Ілля Кива на вулиці під Верховною Радою / Фото: уніан

"Слуга народу" Артем Нагаєвський отримав два протоколи за те, що двічі звертався до Міністерства внутрішніх справ з депутатським зверненням, в якому порушувалося питання у приватних інтересах.

Артем Нагаєвський. Фото: facebook.com/tom.nagayevskiy

Порушення за отримання подарунків

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На "слугу народу" Максима Гузенка склали протокол за те, що він, займаючи посаду народного депутата, отримав у 2020 році від юридичної особи подарунок у вигляді комплексу послуг (проживання, авіапереліт, харчування, послуги з конференції, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування, страхування), вартість якого перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Максим Гузенко. Фото: facebook.com/guzenko161

Нардеп від "Європейської солідарності" Іванна Клімпуш-Цинцадзе, ще будучи віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала подарунок у вигляді послуги (авіапереліт), вартість якої перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Іванна Клімпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Киву викликали на допит через шапку з радянською зіркою. Поки як свідка – справу почали за фактом поширення комуністичної символіки. Сам Кива розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і готовий понести покарання.

Тим часом сьогодні в їдальні Ради побилися "слуги народу" Тищенко та Куницький.

Дивіться такж в сюжеті, як 28 червня, з нагоди Дня Конституції, у Раді пройшло урочисто засідання за участі чотирьох президентів: