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  1. Політика

Київський безпековий форум: що робити з Росією?

21 лютого, 13:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Учасники Форуму з'ясують, чи здатні протести у РФ спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля

22 лютого о 16:00 Київський безпековий форум транслюватиме онлайн-дискусію, присвячену політичному становищу у Росії, а також перспективам громадських протестів у цій країні. Що робити з Росією? Це питання відноситься до вузлових проблем міжнародних відносин XXI століття.

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Гості Форуму обговорять такі питання:

  • Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?
  • Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?
  • Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?
  • Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?
  • Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?

Хто візьме участь в дискусії:

  • Гаррі Каспаров – відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер, міжнародний правозахисник, публіцист, Голова міжнародної Фундації з прав людини.
  • Майкл Макфол – відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колишній посол США у Росії, а сьогодні директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.
  • Віола фон Крамон-Таубадель – відома німецька політична діячка, член Європейського парламенту і комітету Європейського парламенту у закордонних справах.
  • Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України в 2014-16 роках і голова Київського безпекового форуму.
  • Данило Лубківський – заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Дивіться онлайн-трансляцію дискусії на сайті "Сьогодні" 22 лютого о 16:00.

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Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Яценюк казав, що Україна повинна розпочати кримінальне провадження особисто проти Путіна. Він зазначав, що покарані за вбивства українців повинні бути не тільки виконавці – режим Януковича, – а й замовник.

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Росія Київський безпековий форум

Джерело: Сьогодні

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