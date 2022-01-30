Київ висунув вимогу Путіну через його нове рішення щодо Донбасу

Господар Кремля знову підлив олії у вогонь на тлі ескалації навколо України

У Кремлі готують нове розпорядження для мешканців "Л/ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін дав доручення забезпечити соціальними пільгами росіян, які мешкають на території т.зв. "ЛНР" та "ДНР". На це Київ зажадав від Кремля скасувати це розпорядження.

Нове розпорядження Путіна

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Напередодні на сайті Кремля було опубліковано доручення Путіна до уряду Росії щодо Донбасу, тим самим він знову "підлив масла у вогонь".

"Розглянути питання про надання громадянам Російської Федерації, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можливості подання з використанням єдиного порталу державних та муніципальних послуг заяв на отримання соціальних виплат та пільг без вказівки реєстрації за місцем проживання на території РФ та за необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання відповідних соціальних виплат та пільг", – йдеться в розпорядженні.

Україна вже відреагувала

Міністерство закордонних справ України розглядає оприлюднення цього доручення Путіна як продовження примусової інтеграції українців із ОРДЛО до російського політичного, економічного та гуманітарного простору.

"Примітно, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації ситуації з безпекою навколо кордонів України. У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль для деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям. Вимагаємо від РФ скасувати прийняте рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від ускладнюючих дипломатичний процес кроків, насамперед у роботі "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи", – заявили у відомстві.

Ситуація у "Л/ДНР"

29 січня перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький заявив, що росіяни, які постійно проживають на території так званих республік "ЛНР" та "ДНР", за бажання можуть бути призвані на військову службу до Збройних сил РФ.

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26 січня Водолацький заявив, що Росія може поставити озброєння на окуповані території Донбасу, в так звані "ЛНР" та "ДНР", за кілька годин.

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19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.