Локдаун, тарифи та МВФ. Головне з інтерв'ю прем'єра Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Глава уряду розповів про ймовірність введення нового карантину, тарифи на газ та співпрацю з МВФ.
Журналісти "Сьогодні" зібрали головні тези.
Локдаун і вакцина
- Уряд не збирається продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 січня. Після його закінчення, з 25 січня, Україна перейде на обмеження "помаранчевої зони".
- Заборона на продаж шкарпеток та інших непродовольчих товарів необхідна для того, щоб розірвати ланцюжок заражень. Адже у людей буде менше приводів виходити з дому.
- Україна почне отримувати вакцину від коронавірусу в лютому. На наступний місяць також запланований початок імунізації населення.
- Головна мета Шмигаля на 2021 рік – "побороти COVID-19", бо "це кризовий пріоритет номер 1". Крім того, його Кабмін планує "розвиток економіки, підтримку малого і середнього бізнесу", а також продовження медреформи.
Тарифи
- Кабмін і Верховна Рада розробляють законопроєкт, який покликаний врегулювати ситуацію на ринку розподілу газу. Це призведе до того, що буде встановлена "справедлива і ринкова" ціна.
- Причиною повернення держрегулювання цін на газ стало подорожчання палива в Європі.
- Кабмін хоче ввести річний тариф на газ. При цьому відмовлятися від ринкового регулювання не будуть.
- У зв'язку з коронавірусом уряд вводить обмеження верхньої межі ціни на газ – 6,99 грн за куб газу.
- Але це тимчасова міра – максимум до кінця опалювального сезону. Після українцям запропонують два варіанти – "річний продукт" і "місячний продукт", який діє зараз.
- Уряд буде розбиратися з тим, чи правомірно підвищувалися ціни на газ.
Ринок газу
- Ринкова ціна влітку була дуже низькою. Це дало можливість споживачам укласти відповідні договори на постачання палива за вигідними тарифами. Але сьогодні ціна на ринках, на біржах зростає – отже, підвищуються тарифи і для населення.
- Від запровадження ринку газу виграли споживачі, які уклали річні договори у вересні-листопаді. У той період вартість кубометра становила 4,7 грн – значить, вони і зараз платять такий тариф.
МВФ
- Уряд провів зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду – сторони обговорили ціни на газ для населення.
- Позиція влади залишається незмінною: ринок газу в Україні повинен працювати. Однак "деякі гравці ринку" зловживають своїм становищем, а від цього страждають прості українці.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк