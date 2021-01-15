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  1. Політика

Локдаун, тарифи та МВФ. Головне з інтерв'ю прем'єра Дениса Шмигаля

15 січня, 16:04

Віталій Семченко Віталій Семченко

Журналісти "Сьогодні" розповідають про найважливіше

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Глава уряду розповів про ймовірність введення нового карантину, тарифи на газ та співпрацю з МВФ.

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Журналісти "Сьогодні" зібрали головні тези.

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Тарифи

  • Кабмін і Верховна Рада розробляють законопроєкт, який покликаний врегулювати ситуацію на ринку розподілу газу. Це призведе до того, що буде встановлена "справедлива і ринкова" ціна.
  • Причиною повернення держрегулювання цін на газ стало подорожчання палива в Європі.
  • Кабмін хоче ввести річний тариф на газ. При цьому відмовлятися від ринкового регулювання не будуть.
  • У зв'язку з коронавірусом уряд вводить обмеження верхньої межі ціни на газ – 6,99 грн за куб газу.
  • Але це тимчасова міра – максимум до кінця опалювального сезону. Після українцям запропонують два варіанти – "річний продукт" і "місячний продукт", який діє зараз.
  • Уряд буде розбиратися з тим, чи правомірно підвищувалися ціни на газ.

Ринок газу

  • Ринкова ціна влітку була дуже низькою. Це дало можливість споживачам укласти відповідні договори на постачання палива за вигідними тарифами. Але сьогодні ціна на ринках, на біржах зростає – отже, підвищуються тарифи і для населення.
  • Від запровадження ринку газу виграли споживачі, які уклали річні договори у вересні-листопаді. У той період вартість кубометра становила 4,7 грн – значить, вони і зараз платять такий тариф.

МВФ

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ тарифи ціна на газ Кабінет міністрів Денис Шмигаль локдаун
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