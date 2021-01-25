Як Зеленського привітали світові лідери з днем народження

Президента Володимира Зеленського вітають з днем народження не тільки в Україні, а й приходять теплі слова від світових лідерів. В Офісі президента розповіли, які привітання отримав український лідер.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін

"З часу спалаху пандемії COVID-19 Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий спільно з вами працювати над подальшим стимулюванням двосторонніх відносин та над досягненням нових результатів нашої співпраці".

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін

"Бажаю вам міцного здоров'я і щастя".

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Президент Словаччини Зузана Чапутова

Словацька лідер нагадала про їхню зустріч у минулому році, яка пройшла в дружній і теплій атмосфері, а також побажала Зеленському сил в досягненні пріоритетних завдань на посаді президента України.

"Розумію вашу тверду рішучість закінчити конфлікт на Донбасі та продовжити процес реформ і реалізацію євроатлантичних амбіцій вашої країни. Тому хочу вас запевнити, що в цих зусиллях і надалі можете впевнено розраховувати на підтримку Словацької Республіки та на мою особисто".

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі

"Користуючись можливістю, хочу висловити найкращі побажання радості, особистого щастя, добробуту та успіхів у ваших починаннях та прагненнях до процвітання, миру та стабільності вашої дружньої країни та людей".

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Лідер Киргизстану Талант Мамитов

Киргизький президент у своєму привітанні побажав Володимиру Зеленському міцного здоров'я і успіхів на державній посаді.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

"Ваша державна діяльність, заснована на патріотизмі та прагненні робити все, що від вас залежить, на благо вітчизни, сприяє зростанню добробуту вашого народу, подальшому розвитку України та зміцненню її позиції на міжнародній арені".

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон

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"Шановний пане президенте, шановний друже, дозвольте привітати від свого імені та від імені всіх ізраїльтян з днем народження. Нехай Всевишній освітлює ваш шлях на благо всіх громадян України та дарує вам здоров’я і сил".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському сьогодні "стукнуло" 43, а вітати його почали із самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Президента привітала і його дружина Олена Зеленська. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua

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