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Як записатися на вакцинацію від COVID-19: Зеленський назвав два способи

8 лютого, 14:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Громадянину з кожної категорії населення має бути легко записатися на вакцинацію, наполягає глава держави

Президент Володимир Зеленський поставив завдання чиновникам спростити українцям запис на вакцинацію від COVID-19. Це можна буде зробити і через спеціальний портал, і через сімейного лікаря.

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Про це він розповів на селекторній нараді, передає ОПУ.

Зеленський заявив, що громадянину з кожної категорії населення має бути легко записатися на вакцинацію і чітко дізнатися дату й місце, коли можна отримати щеплення.

"Уряд повинен відкрито й прозоро комунікувати щодо черги. Саме для цього ми говорили про створення спеціального сайту, де можна буде записатися на вакцинацію. Також буде залучений додаток "Дія", який уже показав ефективність та має довіру населення", – сказав він.

Також президент пояснив, як записуватися тим, у кого немає доступу до інтернету.

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"Але якщо люди не мають можливості вільно користуватися Інтернетом, то запис можна буде здійснити через сімейного лікаря", – підкреслив глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні вакцинація очікується з 15 лютого. Спочатку будуть вакцинувати медиків, для цього надійде понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer. За планом вакцинації після медиків щеплення зроблять військовим – у першій половині весни.

Однак загалом більшість українців не хочуть вакцинуватися навіть безплатно, про що свідчать дані опитування.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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