Як закінчити війну на Донбасі? Данілов дав Путіну пораду

Путін знову цинічно звинуватив Київ у небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі, на що отримав чітку відповідь

Олексій Данілов и Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив президенту РФ Володимиру Путіну прибрати війська з Донбасу, повернути Україні контроль над територією і кордоном, і тоді війна швидко закінчиться. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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Напередодні під час засідання Ради безпеки РФ Путін знову цинічно звинуватив Київ у небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі і що нібито все через Україну.

"З його вуст прозвучала така річ стосовно війни на території Донецької та Луганської області. Я вже неодноразово говорив: вона швидко закінчиться, як тільки Путін забере свої війська, забере свої танки, свої бронетранспортери, піде на свою територію, піде в Ростовську область, піде в Курську область, і там будуть його воїни, і відразу війна закінчиться. Як тільки вони передадуть нам наш кордон", – заявив Данілов.

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Секретар РНБО додав, що Київ на відміну від Москви виконує свою частину домовленостей, а ось Росія "спочатку говорить одне, а потім – інше".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Путін вперше відреагував на справу проти свого кума, нардепа Віктора Медведчука. Господар Кремля заявив, що буде стежити за цією справою і належним чином реагувати.

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