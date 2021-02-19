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  1. Політика

Як мокре горить: Данилов емоційно прокоментував введення санкцій проти Медведчука

19 лютого, 22:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська власність, яким є продуктопровід, має бути повернута народу.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Мені Медведчук як "мокре горить", він взагалі не цікавить. Мене цікавить, у який спосіб власність України опинилася у власності іноземної компанії. Сьогодні на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський поставив питання, що це має бути повернуто не Медведчуку, не комусь іншому, а повернуто українському народу, і повірте, це буде зроблено", – сказав Данілов.

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