Як зміниться політика США щодо України з приходом Байдена: думка експерта

Новий президент США добре розуміє, що таке Україна і Росія

Джо Байден добре знайомий з ситуацією в Україні, але чи зміниться з його приходом політика США щодо Києва – своєю думкою поділився ведущий спецефіру "Америка обирає. Інавгурація" Євгеній Кисельов, який добре знається на американській політичній кухні.

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Кисельов вважає, що, незважаючи на те що Байден і справді чудово розуміє, що таке Україна, Росія і пострадянський простір, треба бути обережними у використанні таких виразів, що "тепер у Вашингтоні в України є своя людина".

Водночас у тому, що політика США щодо України буде змінюватися, журналіст не сумнівається.

"Безумовно політика США як щодо України, так і головного її ворога Росії буде істотно змінюватися. Мені очевидно, що Байден чудово розуміє, що таке Україна, що таке Росія, розуміє, що таке колишній Радянський Союз – у нього колосальний досвід на зовнішньополітичному напрямку, він багато років очолював комітет Сенату з міжнародних справ і неодноразово приїжджав не тільки в Київ, але і в Москву, причому ще за радянських часів", – зазначив Кисельов.

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Він нагадав, що з вуст кандидата Байдена на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена вже пролунало, що США безумовно надаватимуть всіляку допомогу Україні і підтримувати її в протистоянні з Росією, в тому числі поставками летального зброї.

Нагадаємо, під час слухань в профільних комітетах Сенату США кандидати на главу Держдепу Ентоні Блінкен і главу Пентагону Ллойд Остін заявили, що підтримують надання Україні летальної зброї для захисту її суверенітету від посягань Росії.

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Крім того, після інавгурації Байдена тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Вашингтон збереже підтримку Києва.

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