"Як справи, півник?". Гончаренко "потролив" пропагандиста Соловйова

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко "познущався" над російським пропагандистом Володимиром Соловйовим після звісток з Латвії, що йому туди заборонили в'їзд.
Про це він повідомив у Telegram.
Під постом пропагандиста у Twitter, що "у кримчан проблем з водою не буде", український депутат написав: "Як справи, півник? Латвію закрили, Італія на черзі. Чекай".
Ось тільки відповіді він не дочекався, можливо, Соловйов не може оговтається від новин з Латвії.
"Поспілкувалися з Володимиром. Не розумію, чому він не відповідає?" – написав Гончаренко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Латвія прийняла таке рішення стосовно російського пропагандиста після того, як 15 лютого в ефірі одного з російських телеканалів він пояснив, що поважає Гітлера більше, ніж опозиціонера Олексія Навального.
Також ми писали, що латвійська влада відключила 16 російських каналів.
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