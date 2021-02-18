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"Як справи, півник?". Гончаренко "потролив" пропагандиста Соловйова

18 лютого, 15:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутат натякнув, що скоро Соловйова взагалі мало куди будуть пускати

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко "познущався" над російським пропагандистом Володимиром Соловйовим після звісток з Латвії, що йому туди заборонили в'їзд.

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Про це він повідомив у Telegram.

Під постом пропагандиста у Twitter, що "у кримчан проблем з водою не буде", український депутат написав: "Як справи, півник? Латвію закрили, Італія на черзі. Чекай".

Ось тільки відповіді він не дочекався, можливо, Соловйов не може оговтається від новин з Латвії.

"Поспілкувалися з Володимиром. Не розумію, чому він не відповідає?" – написав Гончаренко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Латвія прийняла таке рішення стосовно російського пропагандиста після того, як 15 лютого в ефірі одного з російських телеканалів він пояснив, що поважає Гітлера більше, ніж опозиціонера Олексія Навального.

Також ми писали, що латвійська влада відключила 16 російських каналів.

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Латвія Олексій Гончаренко Володимир Соловйов

Джерело: Сьогодні

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