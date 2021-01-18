Кабмін знижує ціну на газ для українців: онлайн-трансляція

Уряд планує знизити не тільки тарифи на газ, але і вартість його транспортування

Кабінет міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зібрався на позачергове засідання щодо врегулювання питання ціни на газ для побутових споживачів.

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Нагадаємо, в планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газяк товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр (зараз українці платять за різними цінами, досягає і до 12 грн). Такий тариф буде діяти на період карантину або до кінця опалювального сезону – до 31 березня поточного року включно. При цьому вартість транспортування газу також пропонується обмежити – на рівні не більше 1,79 гривні. У фактичний тариф на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну вирішити газове питання. Він підкреслив, що тарифи на газ для населення повинні бути справедливими

Пізніше на онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету Міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалили рішення про зниження ціни на транспортування газу.

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