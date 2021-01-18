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  1. Політика

Кабмін знижує ціну на газ для українців: онлайн-трансляція

18 січня, 10:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уряд планує знизити не тільки тарифи на газ, але і вартість його транспортування

Кабінет міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зібрався на позачергове засідання щодо врегулювання питання ціни на газ для побутових споживачів.

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Нагадаємо, в планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газяк товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр (зараз українці платять за різними цінами, досягає і до 12 грн). Такий тариф буде діяти на період карантину або до кінця опалювального сезону – до 31 березня поточного року включно. При цьому вартість транспортування газу також пропонується обмежити – на рівні не більше 1,79 гривні. У фактичний тариф на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну вирішити газове питання. Він підкреслив, що тарифи на газ для населення повинні бути справедливими

Пізніше на онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету Міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалили рішення про зниження ціни на транспортування газу.

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газ ціна на газ Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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