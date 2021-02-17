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Кабмін продовжує карантин: онлайн-трансляція засідання

17 лютого, 12:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нині українці живуть з обмеженнями помаранчевої зони, але це зміниться

Кабінет Міністрів зібрався на засідання під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на якому розгляне питання продовження карантинних обмежень та введення адаптивного карантину.

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Зазначимо, що загальнонаціональний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони" закінчується 28 лютого. Раніше глава уряду заявляв, що карантин в Україні буде продовжено до 30 квітня – Україну знову будуть ділити на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони залежно від епідеміологічної ситуації.

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При цьому Шмигаль натякнув, що це явно не останнє продовження карантину. За його словами, "квітень буде показником, як ми будемо рухатися далі".

Нагадаємо, що 11 листопада минулого року Кабмін скасував адаптивний карантин і ввів загальнонаціональний. У січні діяв локдаун, а після його закінчення Україна повернулася у "помаранчеву зону". Читайте детальніше, що таке адаптивний карантин і які будуть обмеження.

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карантин Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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