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  1. Політика

Кабмін не продовжуватиме локдаун – Шмигаль

15 січня, 12:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду розставив всі крапки над "і" в питанні тривалості жорсткого карантину

Жорсткий карантин, який був введений з 8 по 24 січня, уряд не продовжуватиме. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей карантин, який сьогодні в Україні, завершиться 24 числа", – сказав він.

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Шмигаль зазначив, що вже з 25 січня Україна перейде на обмеження "помаранчевої зони", яка діяла до введення локдауну.

Глава уряду підкреслив, що на сьогодні система охорони здоров'я готова і в лікарнях понад 53 тисячі місць забезпечені киснем. Всього під коронавірусних хворих відведено 63 тисячі ліжок, з яких зайняті 21 тисяча.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов називав умову для нового жорсткого локдауну, а також розповів, коли Україна може повернутися до адаптивного карантину.

Тим часом епідеміолог Катерина Сояк розповідала нам в коментарі, коли стане відомий результат локдауну в Україні, і чи допоміг він нам впоратися з епідемією.

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Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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карантин Денис Шмигаль локдаун

Джерело: Сьогодні

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