Якщо прем'єра не буде: Кабмін призначив наступника Шмигаля на випадок його відсутності

У Верховній Раді опублікований список розпоряджень для нового віце-прем'єр-міністра, серед яких питання управління енергетичною безпекою

/ Фото: Reuters/Johanna Geron

У разі відсутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля його обов'язки виконуватиме перший віце-прем'єр Олексій Любченко.

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Це рішення було прийнято постановою Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року № 790 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р № 274 та від 5 жовтня 2020 р № 921, і було опубліковано сьогодні, 3 серпня, на сайті Кабінету міністрів.

Так, Кабмін призначив обов'язки, які будуть в компетенції Любченко:

питання торгівлі;

економічного і соціального розвитку;

розвитку підприємств;

державної інвестиційної політики;

експортний контроль;

державно-приватне партнерство;

рекламна діяльність;

туризм.

Чиновник також буде вирішувати питання, що стосуються енергетичної безпеки країни і охорони навколишнього середовища.

Варто зазначити, що в травні 2021 року Любченко був призначений першим віце-прем'єр-міністром економіки. Раніше він був начальником Державної податкової служби.

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Уже в червні він став представником Ради національної безпеки і оборони України.

Також відомо, що раніше наступником Шмигаля міг бути призначений Олексій Резніков, оскільки в уряді не було людини на посаду першого віце-прем'єра.

Нагадаємо, раніше в Кабміні говорили про вуглецевої нейтральності України до 2050 року.

Також новини "Сьогодні" повідомляли про нове рішення Шмигаль щодо пільгових іпотек і лізингових програм.

Крім того, раніше Шмигаль розповідав про ринкову ціну на газ.