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"На ранок будуть сотні загиблих": Аваков пророкував Путіну грандіозний провал

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 січня, 16:59
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Боєздатність російської армії нижча, ніж українська, і у разі вторгнення будуть величезні втрати
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У разі вторгнення в Україну російська сторона зазнає величезних втрат. Про це в Telegram-каналі написав ексглава МВС Арсен Аваков.

Він зазначив, що боєздатність української армії набагато краща, ніж російська.

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Росії будуть непереливки

"У перші ж години вторгнення Росія зазнає колосальних втрат. Я бачу всі ці схеми і ці карти розташування БТГр. Я чітко розумію, що навіть якщо вони діятимуть за найгіршим сценарієм, – це одночасно підуть з усіх боків, то до ранку ми будемо налічувати сотні загиблих російських солдатів та десятки розбитих танків та бронетехніки", – зазначив він.

За словами Авакова, порівняно з 2014 роком Україна стала набагато сильнішою та боєздатною, до того ж, іноземні партнери передали Джавеліни.

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Також він зазначив, що найголовніше, що Україна не йде в наступ, ми на своїй землі і якщо раптом хтось думає, що це прогулянка, геополітичні шахи – ці шахи дуже відгукнуться.

"Російське суспільство не готове до таких втрат. Стверджую, що Путін зіткнеться з таким рівнем складності, про який він не думає. Російський народ не заслуговує на такий диктат, як влаштував Путін", – сказав Аваков.

Хто озброює Україну

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога зі США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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До того ж, в Україну відправлять п'ять тисяч німецьких касок. Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.

Незабаром США хочуть відправити до Європи тисячі військових. Президент США може ухвалити рішення найближчим часом. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта — з інших частин Європи. Наразі жоден з розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.

Зазначимо, що напередодні до України прибув британський спецназ з новою партією зброї.

У жовтні 2021 року США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

Найближчим часом Туреччина поставить в Україну 24 ударні безпілотники "Байрактор".

У Путіна заперечують вторгнення

27 січня директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається нападати чи вторгатися в Україну.

Ситуація на кордоні

Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом з морським та авіаційним компонентом – близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж у грудні. За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, Росія нарощує військову присутність біля кордонів з Україною, та до вторгнення не готова.

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