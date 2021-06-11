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До географії ще не дійшли – Кулеба про зустріч Зеленського з Путіним

11 червня 2021 22:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами міністра закордонних справ, організувати таку зустріч буде вкрай складно

/ Фото: Сьогодні

Поки місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним не обговорюється.

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Про це в ефірі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Зараз місце зустрічі Путіна і Зеленського не обговорюється. Є певні контакти, спроби узгодити порядок для зустрічі, але до географії ще не дійшли", – сказав Кулеба.

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За його словами, організувати таку зустріч буде вкрай складно.

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"Але якщо ми побачимо, що на цій зустрічі ми дійсно зможемо вирішити питання, необхідні для припинення війни, російської агресії проти України і відновлення нашої територіальної цілісності, безумовно, ми не пошкодуємо ніяких сил, щоб така зустріч відбулася", – зазначив міністр.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на можливу зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна Київ хоче винести якомога більше складних питань, які накопичилися за сім років війни.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати в Москву. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це докладніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили" червоні лінії".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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