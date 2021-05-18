До будинку Кличка прийшли правоохоронці – джерела

Офіційно причину візиту до дому мера Києва не коментують, всередину житла правоохоронці не заходили

До будинку мера Києва Віталія Кличка прийшли правоохоронці – мета їхнього візиту невідома. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Прес-секретар Кличко Оксана Зінов'єва повідомила каналу, що обшуки в помешканні мера Києва на цей момент не проходять.

Ми перевіряємо інформацію.

Раніше ми писали, що в Києві проходять масові обшуки в різних структурах – правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. Столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ.

А в " Слузі народу "впевнені, що чиновники грабують киян.

Реклама

11 травня обшуки проводили в службових і офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

Обшуки у Кличка – це корупція чиновників або боротьба за Київ? – читайте думки експертів.