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  1. Влада

До будинку Кличка прийшли правоохоронці – джерела

18 травня, 09:22

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Офіційно причину візиту до дому мера Києва не коментують, всередину житла правоохоронці не заходили

До будинку мера Києва Віталія Кличка прийшли правоохоронці – мета їхнього візиту невідома. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Прес-секретар Кличко Оксана Зінов'єва повідомила каналу, що обшуки в помешканні мера Києва на цей момент не проходять.

Ми перевіряємо інформацію.

Раніше ми писали, що в Києві проходять масові обшуки в різних структурах – правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. Столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ.

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А в " Слузі народу "впевнені, що чиновники грабують киян.

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11 травня обшуки проводили в службових і офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

Обшуки у Кличка – це корупція чиновників або боротьба за Київ? – читайте думки експертів.

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