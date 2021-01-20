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  1. Політика

Обрання голови САП: названо дату початку конкурсу

20 січня, 20:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У найближчі три дні буде опубліковано нормативні акти, що регулюють конкурс

Наступного понеділка, 25 січня, стартує конкурс із обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Про це генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП ухвалила таке рішення на сьогоднішньому засіданні.

За словами Венедиктової, оголошення буде опубліковано на сайті Офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів разом із нормативними актами, що регулюють діяльність комісії та проведення конкурсу.

"Вже з понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів", – заявила генпрокурор.

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Нагадаємо, у серпні-2020 голова САП Назар Холодницький подав у відставку за власним бажанням, і Венедиктова прийняла його заяву.

А президент Володимир Зеленський заявив, що обрання керівника САП триватиме кілька місяців, оскільки має бути великий конкурс, в якому візьмуть участь сотні претендентів.

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конкурс обрання САП Ірина Венедиктова

Джерело: Сьогодні

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