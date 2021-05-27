Через "трубу Медведчука" Порошенко знову потрапив у незручне становище

Після публікації записів розмови нардепа Віктора Медведчука про трубопровід адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка поскаржилися, що проєкт Bihus.Info не звертався за коментарем про українську частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Журналісти кажуть – це все брехня і надали докази.
Про це пише НВ.
"На жаль, редакція "Наші гроші" не зверталася перед тим, як випустити ці матеріали, ні до Петра Порошенка, ні до його представників, ні в офіс партії "Європейська солідарність", – заявив адвокат Ілля Новіков
Водночас журналісти Bihus.Info нагадали, що в самому сюжеті був коментар Петра Порошенка від 20 травня і він навіть погодився дати інтерв'ю. У зв'язку з цим редакція звернулася до пресслужби "ЄС" із запитом та списком питань, але не отримала відповіді.
Нагадаємо, в новій порції опублікованих записів Медведчук з російським керівництвом обговорював нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок". Bihus.Info вважає, що "головним", якого кум Путіна часто згадував у своїх переговорах, є Петро Порошенко.
Також ми писали нещодавно про ще один запис переговорів Медведчука, в якому він теж згадує про Порошенка.