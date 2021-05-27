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Через "трубу Медведчука" Порошенко знову потрапив у незручне становище

27 травня, 12:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У експрезидента поскаржилися на журналістів через сюжет про трубу Медведчука, а ті у відповідь показали докази

Після публікації записів розмови нардепа Віктора Медведчука про трубопровід адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка поскаржилися, що проєкт Bihus.Info не звертався за коментарем про українську частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Журналісти кажуть – це все брехня і надали докази.

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Про це пише НВ.

"На жаль, редакція "Наші гроші" не зверталася перед тим, як випустити ці матеріали, ні до Петра Порошенка, ні до його представників, ні в офіс партії "Європейська солідарність", – заявив адвокат Ілля Новіков

Водночас журналісти Bihus.Info нагадали, що в самому сюжеті був коментар Петра Порошенка від 20 травня і він навіть погодився дати інтерв'ю. У зв'язку з цим редакція звернулася до пресслужби "ЄС" із запитом та списком питань, але не отримала відповіді.

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Михайло Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

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Нагадаємо, в новій порції опублікованих записів Медведчук з російським керівництвом обговорював нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок". Bihus.Info вважає, що "головним", якого кум Путіна часто згадував у своїх переговорах, є Петро Порошенко.

Також ми писали нещодавно про ще один запис переговорів Медведчука, в якому він теж згадує про Порошенка.

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