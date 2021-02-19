Підсумки екстреного засідання РНБО: сьогодні на "Свободі слова Савіка Шустера"

Сьогодні, о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії обговорюватимуть підсумки екстреного засідання РНБОна Банковій, і чому така різна ситуація із захворюваністю на COVID-19.
Крім того, гості студії обговорять нове підвищення штрафівдля українських водіїв і чи треба легалізувати вогнепальну зброю.
Також під час ефіру покажуть ексклюзивне розслідування про викриття шахраїв.
Гості студії:
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
- глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко;
- співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- глава фракції "Голос" Ярослав Железняк;
- співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов;
- глава партії "Голос" Кіра Рудик;
- народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
- народний депутат від "Батьківщини", генерал-лейтенант міліції України Михайло Цимбалюк;
- народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський;
- народний депутат від "Голосу" Андрій Шараськін;
- заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко;
- віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020) Олексій Мочанов;
- голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін .
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
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