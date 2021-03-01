Історична подія. У Верховній Раді ввели сенсорні кнопки

У Верховній Раді запрацюють сенсорні кнопки для голосування у сесійній залі, а також встановили додаткові камери. Про це повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Вже були встановлені камери і найближчим часом вони запрацюють", – сказав він.

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Паралельно йде робота оновлення системи для голосування "Рада".

"Минулого тижня була завершена робота і проведено тестування, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі ВР. Вона працює, вона пройшла перевірку відповідної організації та з цього пленарного тижня ми зможемо використовувати її під час засідання Ради", – сказав Разумков

Спікер додав, що кнопка відповідає всім нормам.

"Якщо вона буде працювати, то немає сенсу прив'язувати картки до місця", – резюмував глава парламенту.

Нагадаємо, сенсорну кнопку встановили ще у 2008 році, а в 2012 році закінчився строк гарантії системи голосування "Рада", до якої приєднали кнопку. Сенсорна кнопка має строк гарантії 10 років, тобто у 2018 році гарантія закінчилася. За результатами тестування ще у 2013 році було встановлено, що кнопка не гарантує безперебійної роботи і персонального голосування. Та й віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук говорив, що система для голосування в Раді за допомогою сенсорної кнопки застаріла.

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