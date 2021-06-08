Виправлена розмова Зеленського і Байдена, планипо вакцинації і вибух на газопроводі – головні новини СЬОГОДНІ

У Зеленського виправили розмову з Байденом, вакцин вистачить на червень, на Прикарпатті вибухнув газопровід – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини вівторка, 8 червня.

В ОП виправили розмова Зеленського і Байдена

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Що обговорювали Байден і Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Офіс президента змінив текст повідомлення про телефонну розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена. Звідти прибрали слова американського лідера про підтримку вступу України в НАТО.

Вакцини від коронавірусу вистачить на червень

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є 3,9 млн доз COVID-вакцин. Цієї кількості вистачить на червень. Темпи вакцинації будуть нарощуватися.

Вибух на газопроводі

На газопроводі стався вибух. Фото: t.me/dsns_telegram/2560

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На Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород". Рятувальники повідомили, що сталася розгерметизація, але аварію швидко локалізували.

Верховний суд дозволив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

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/ Фото: AFP

Верховний суд відмовився визнати незаконним рішення Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату про її ліквідацію. Такий позов подав Філарет. В цій справі тепер поставлено крапку.

У керівництва Партії Шарія обшуки

Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

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Служба безпеки України провела обшуки у засновників Партії Шарія в Києві і передмісті столиці. Розпочато кримінальне провадження про посягання на територіальну цілісність країни.

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