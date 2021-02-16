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"Щирі вибачення жіночим гуртожиткам": Арестович тонко "потролив" Геращенко

16 лютого, 13:05

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Геращенко звинуватила Арестович в сексизмі – він вибачився, але не перед нею

Радник глави Офісу президента і речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович після сексистського скандалу з нардепом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко, приніс вибачення, але не їй.

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У прямому ефірі одного з телеканалів він порівняв рівень політики "ЄС" з "жіночим ПТУшним гуртожитком". Геращенко назвала ці слова сексизмом і хамством.

При цьому навіть ведучий погодився з нардепом, що з вуст Арестовича пролунав сексизм, і закликав його вибачитися. Під час ефіру від нього цього не дочекалися, але сьогодні Арестович своєрідно вибачився, щоправда, не перед Геращенко.

"Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх з "ЄС", – написав у Facebook речник української делегації в ТКГ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується ввести покарання за сексизм. Це стосується публічної і приватної сфери і навіть інтернету.

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скандал гуртожиток вибачення Ірина Геращенко Олексій Арестович

Джерело: Сьогодні

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