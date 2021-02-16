"Щирі вибачення жіночим гуртожиткам": Арестович тонко "потролив" Геращенко

Радник глави Офісу президента і речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович після сексистського скандалу з нардепом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко, приніс вибачення, але не їй.
У прямому ефірі одного з телеканалів він порівняв рівень політики "ЄС" з "жіночим ПТУшним гуртожитком". Геращенко назвала ці слова сексизмом і хамством.
При цьому навіть ведучий погодився з нардепом, що з вуст Арестовича пролунав сексизм, і закликав його вибачитися. Під час ефіру від нього цього не дочекалися, але сьогодні Арестович своєрідно вибачився, щоправда, не перед Геращенко.
"Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх з "ЄС", – написав у Facebook речник української делегації в ТКГ.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується ввести покарання за сексизм. Це стосується публічної і приватної сфери і навіть інтернету.
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