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Ірина Венедиктова підвела підсумки першого року роботи на посаді генпрокурора

17 березня, 13:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для прокуратури цей рік був періодом трансформацій

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підвела підсумки першого року своєї роботи на цій посаді.

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Про це вона написала в Facebook.

"Для прокуратури цей рік був періодом трансформацій, для мене особисто – внутрішнього зростання", – написала вона.

Венедиктова назвала такі досягнення.

Кадрові питання

  • провели атестацію прокурорів регіональних прокуратур;
  • з'явився новий вид прокуратур – окружні, де будуть працювати прокурори місцевих прокуратур, які довели свою компетентність і доброчесність;
  • прийшла "свіжа кров" – 115 фахівців не з системи, пройшли відбір.
  • оптимізували адміністративний штат по всій інституції – тепер в прокуратурі на 350 керівників менше, що дозволить економити до 100 млн грн на рік;
  • запустили незалежний конкурс на посаду керівника САП.

Поліпшення роботи прокуратури

  • прийнята Стратегія розвитку органів прокуратури;
  • в структурі Офісу генпрокурора з'явився самостійний підрозділ із захисту інвестицій;
  • розширено на всю Україну пілотний проєкт відновного правосуддя для неповнолітніх;
  • відновили координаційну роль прокуратури – за рік 6 координаційних і спільних нарад.

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Показники роботи

  • в 3 рази зросла кількість розкритих організованих груп і злочинних організацій з міжрегіональними зв'язками;
  • в 4 рази – на етнічній основі;
  • в 2 рази – з транснаціональними зв'язками;
  • більш ніж на третину більше знешкоджених організованих груп і злочинних організацій – 504, а також викритих банд – 20;
  • в 3 рази зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру і направлених до суду обвинувальних актів у справах Майдану;
  • в 5 разів збільшено суми пред'явлених позовів у бюджетній сфері – 4 млрд грн;
  • в 11,5 разів збільшилася сума, на яку судами відкрито провадження у справах за позовами прокурора в сфері охорони навколишнього природного середовища – 2,7 млрд грн;
  • в 7,6 разів – у бюджетній сфері – 5,5 мрд грн;
  • в 2,5 рази – з питань захисту прав дітей – 2 млрд грн;
  • в 2 рази збільшилася сума, на яку задоволено позови прокурорів – 21 млрд грн;
  • в 6 разів зросла сума, на яку задоволено позови прокурора про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними злочинами – 342 млн грн;
  • в 5 разів – з питань охорони навколишнього природного середовища – 1,5 мрд грн;
  • в 4 рази – з питань захисту прав дітей;
  • повернуто державі і попереджено незаконне вибуття більше 30 тисяч гектарів земель.

Читайте також: "Доводилось міняти адресу": Венедіктова розповіла про небезпеку своєї роботи

Резонансні справи

  • підтвердження судом апеляційної інстанції вироку колишньому президенту України по державній зраді;
  • викриття колишнього першого заступника керівника центру спецоперацій "А" СБУ, який працював на російські спецслужби;
  • після 2 років слідства до суду передано справу про замовників і організаторів нападу на Катерину Гандзюк;
  • про підозру повідомлено 4 народним депутатам України чинного скликання і ще по 2 народним обранцям обвинувальні акти направлено до суду;
  • вперше повідомлено про підозру у "кнопкодавстві" одному з народних депутатів;
  • повідомлено про підозру голові Конституційного суду України у вчиненні двох кримінальних злочинів проти правосуддя;
  • зрушила з мертвої точки справу так званої групи "Приватбанку";
  • в минулому році Офіс генпрокурора передав в АРМА арештоване майно у виробництві про розтрату понад 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси і Кредит".

Покарання Росію за агресію проти України

Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє вивчення ситуації в Україні, яке тривало з вересня 2015 року. За результатами матеріалів, які направив Офіс генпрокурора, отримано підтвердження, що в окупованих Криму і на Донбасі мають місце військові злочини і злочини проти людяності, і це відноситься до юрисдикції Гаазького трибуналу.

Нагадаємо нещодавноІрина Венедиктова прокоментувала можливу екстрадицію бізнесмена Ігоря Коломойського.

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прокуратура Офіс генпрокурора Ірина Венедиктова
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