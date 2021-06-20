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Іноді буває необхідність. Вірастюк розповів, на що готовий заради "Слуги народу"

20 червня 2021 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Нардеп при необхідності готовий силою блокувати трибуну, але все залежить від ситуації і заздалегідь такий сценарій він не розглядає

Фото: прес-служба "Слуги народу"

Фото: прес-служба "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк готовий піти в "бійцівський клуб Ради" – при необхідності використовувати силу, щоб блокувати трибуну.

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Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

Журналіст запитав, чи не боїться Вірастюк що в "Слузі народу" його використовуватимуть для своїх цілей. Наприклад, як пауерліфтера Артема Дмитрука, який блокував нардепа Батьківщини Сергія Власенка.

"А ви вважаєте, що це є використанням? Можливо, ця необхідність іноді буває. Тому все залежить від ситуації. Але так, щоб хтось використовував і вмовляв спеціально, – не думаю", – сказав він.

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На уточнююче питання, чи буде він брати участь при необхідності в таких ситуаціях Вірастюк сказав, що "все залежить від ситуації". Але такий варіант він допускає.

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"Можливо. Ні, я його заздалегідь не розглядаю. Тут все залежить від місця і теми", – заявив нардеп.

Нагадаємо, Василь Вірастюк важко пройшов в Раду – йому довелося пройти кілька судів, в яких оскаржувалися результати виборів на Прикарпатті. Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Він пообіцяв, що буде займатися реальними справами, а не політикою.

Дивіться також відео, як Вірастюк приймав присягу в Раді:

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