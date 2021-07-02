"Гратиме, вболіватиме і перемагатиме вся Україна": Зеленський закликав записувати відео на підтримку збірної на Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський напередодні чвертьфіналу Євро-2020, в якому 3 липня зіграє збірна України, закликав українців записувати відео для футболістів, щоб показати – завтра за них вболіватиме вся Україна.

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Про це йдеться в Telegram-каналі президента.

"Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. І завтра, дай Боже, перемагатиме вся країна", – сказав президент.

Він зазначив, що на поле будуть не тільки футболісти зі своїми рідними містами, а й вся країна.

"Давайте влаштуємо перекличку найбільшого 40-мільйонного фан- сектору в Європі. Я почну з себе, якщо ви не проти. Я, Володимир Зеленський, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Місто зі сталевим характером. Я вболіваю за свою збірну. Завтра на полі вся Україна. Завтра перемагає вся Україна", – сказав Зеленський.

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Раніше ми писали, що Збірна України вже в Римі, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу проти Англії. Наступного дня після історичної перемоги над Швецією в 1/8 Євро-2020 команда Шевченка провела відновну тренування в Глазго і відправилася в столицю Італії. Раніше Моурінью заявив, що Англія готова до наступного суперника і вийде в фінал.

Всі подробиці в спецтемі Україна - Англія. Битва за півфінал!