Своя церква, оригінал Пікассо, племінний кінь і африканський лев: що декларують наші політики і чиновники

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий оприлюднив 30 березня декларацію про доходи за 2020 рік, в якій вказав, що володіє, крім величезного особняка, квартир та земельних ділянок, ще й церквою. Храм Української православної церкви Київського патріархату (201 кв. м) знаходиться в смт Вільшана Звенигородського (раніше – Городищенського) району Черкаської області.

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Сайт "Сьогодні" дізнався, якими ще незвичайними предметами розкоші володіють, згідно з деклараціями, українські чиновники та політики.

Віталій Кличко. Рояль за мільйон і 9 велосипедів

Голова Київської міської державної адміністрації, мер столиці Віталій Кличко задекларував за минулий рік понад 500 тисяч доларів зарплати, антикварні камінний годинник і рояль Yamaha вартістю 960 тис. грн.

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Хто в родині столичного градоначальника користується роялем, та ще таким дорогим – інтрига. Сам Віталій Кличко, як відомо, записний гітарист. як розповіла "ТСН" дружина мера Наталя, на дозвіллі вони розважаються домашніми концертами. Кличко "в повному релаксі грає на гітарі", а дружина йому підспівує. Улюблені пісні – "Сіла птаха" і "Чом ти не прийшов". А на роялі Yamaha ціною в мільйон грає, за її словами, дочка.

Щоправда, ми трохи хвилюємося про велопарк столичного градоначальника: в декларації за 2017 рік серед рухомого майна у нього були вказані, крім іншого, 9 велосипедів, включаючи моделі Genius 700 Plus Tuned Bike і Spark 700 Plus Tuned Bike.

Оксана Маркарова. Племінний скакун і зібрання живопису

Згідно з декларацією пані посла України в США Оксани Маркарової за 2017 рік – тобто під час її перебування міністром фінансів, у власності сім'ї перебували не тільки шість квартир, два житлових будинки, два гаражі (при цьому один гараж з житловими кімнатами), сім земельних ділянок і три автомобілі: Honda, Toyota, Mercedes.

Виявилося що Оксана Маркарова і її чоловік Дмитро Волинець не чужі прекрасного: в їх власності перебувають дві великі колекції. Це бібліотека української та світової літератури загальною кількістю близько 2 тис. томів, включаючи букіністичні видання XVIII століття. І зібрання живопису і графіки українських художників XIX-XXI століття загальною кількістю 983 роботи. Є й екзотика – племінний кінь.

Саід Джавід. Африканський лев

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Як виявилося, племінний кінь – це ще не екзотика. Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саід Джавід вказав у декларації про доходи за 2020 рік африканського лева.

"Лев африканський чипований" вказано в розділі "Рухоме майно". Хижак був придбаний ще 2017 року, але за яку суму – невідомо.

Олександр Турчинов. Книги релігійні і власні

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Головне багатство голови РНБО Олександра Турчинова, як відомо – його власні, вельми цікаві книги. За одним з романів, написаних головою РНБО, був навіть знятий фільм "Ілюзія страху". Крім авторських прав на чотири літературні твори і 7 монографій, Турчинов, який є дияконом баптистської церкви "Слово віри", володіє також 27-ма старовинними релігійними книгами. До списку входить Біблія, Євангеліє, Трефологіони, Апостоли і так далі.

Володимир Зеленський. 39 патентів

Ще до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський оприлюднив декларацію, з якої випливає, що подружжя Зеленських володіє загалом 12 будинками і квартирами, в тому числі в Італії і тимчасово окупованій Ялті. Але найбільш інтригуюче – це навіть не шість цінних наручних годинників, а 39 патентів на різні торгові марки, корисні моделі та винаходи.

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Наприклад, в червні 2019-го Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок і політичних слоганів, пов'язаних з його політичною кампанією. Зокрема, це гасла і слогани "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019 – завдяки їм президент і його команда стали впізнаваними в політиці.

Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського були вказані ТМ ZeNews і ЗеНьюз. Судячи з опису, президент планував використовувати їх в поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті тощо.

Роялті за володіння торговими марками виявилося справою прибутковою. Як передає Укрінформ, напередодні Нового, 2021 року Зеленський отримав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.

Арсен Аваков. 4 шуби, 5 000 вінілів і один Пікассо

Але справжнісіньким "Плюшкіним" серед колекціонерів виявився голова МВС Арсен Аваков. Аваков вказав у декларації за 2019 рік, що в його власності перебувають наступні скарби:

34 авторські картини і малюнки (в тому числі роботи Пабло Пікассо), п'ять ікон, колекція картин, гравюр, естампів та літографій українських і невідомих художників (78 шт.), набір замальовок олівцем і аквареллю Василя Єрмілова;

сучасні годинники (Rolex, Vacheron Constantin, Chanel і Jaeger LeCoultre), антикварні камінні годинники XIX-XX століття (3 шт.);

колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет Східної Європи XVI-XXI століть (2661 шт.), а також золотих монет США і Західної Європи XVIII-XXI століть (24 шт.);

художній гральний набір нард і шахів, включаючи набір шахів XIX століття;

три колекції поштових марок – українських з моменту проголошення незалежності, марки різних країн 1960-2000 рр. на космічну і художню тематики, а також ювілейних марок і блоків СРСР;

колекція з 730 пляшок вина виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі і ще 19 окремих пляшок колекційних вин;

12 наборів меблів, а також антикварне дзеркало XIX століття і набір світильників, дві художні консолі з бронзового литва для меблів;

колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток XIX-XX століть;

бібліотека книг, друкованих видань та журналів XVIII-XXI століть (всього близько 8 220 примірників);

колекція холодної зброї XIX-XXI століть (9 одиниць);

чотири шуби, три сумки, кольє з білого золота з діамантами, а також ще 13 ювелірних виробів і наборів:

колекція вінілових платівок, а також аудіо- та відеозаписів на різних носіях (диски, касети, плівка) – близько 5 000 примірників;

колекція етикеток вина Mouton-Rothschild різних років.

2019 року до цього немаленького списку додався "художній ювелірний виріб з використанням срібла, золота і напівкоштовних каменів у вигляді бурової нафтової вишки".

Сергій Князєв. Мільйон аліментів

Згідно з електронною декларацією голови Національної поліції України Сергія Князєва за 2018 рік, він заплатив близько 1 млн грн аліментів. Точніше, 926: 333 грн. (При цьому нічого не відомо про сплачені аліменти за 2017 рік.) Хоча, звичайно ж, питання про те, чи є аліменти предметом розкоші або колекціонування, залишається спірним.

Нагадаємо, що 30 березня Верховна Рада України схвалила проведення податкової амністії для українців. Передбачається, що "прощатимуть" тіньові доходи і майно за допомогою так званої нульової декларації.

Це передбачає законопроєкт № 5153, який парламент прийняв у першому читанні 245-ма голосами. Документ ще доопрацьовуватиметься до другого читання. Цей законопроєкт – ключовий в проведенні податкової амністії, він визначає її основні принципи. У пакет необхідних документів також входять прийняті за основу №№ 5155, 5156. У них прописані технічні деталі.

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