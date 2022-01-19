Бажають поділити Україну! На Банковій запустили таємний проєкт "777" – інсайд

Ніколаєнко розповів, що в ОП розробляють секретний проєкт

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Банковій вигадали спосіб, як неконституційним шляхом переділити країну. Про це заявив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко в ефірі "Хард з Влащенком" на телеканалі Україна 24.

"Усім керує Офіс президента, а в Офісі керують 5 осіб. Офіс президента сьогодні керує країною. Інсайд – давайте зачекаємо на проєкт "777" – неконституційним способом переділити управління країною. У президента буде певна кількість радників, які поділять все в країні. Кабмін – нафіг, рада – не потрібна. Ось, у нас буде псевдомонархія, яка загорнута в псевдоуказ, підготовлений псевдоРНБО. Вони не розуміють небезпеку гри, в яку грають", – сказав він.

За його словами, проблема в тому, що потрапивши на такий рівень люди не усвідомлюють ризики, а в той момент, коли буває просвітлення – вони ховаються у віртуальній реальності.

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"Ви уявляєте, щоб за часів Кучми, Ющенка, чи того ж Януковича, хтось сказав, що президент наркоман і в нього щось там не так?" – наголосив він.

Банкову не раз попереджали про "кротів"

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко попереджав, що у лютому на Україну чекає небезпечний період і є велика ймовірність, що московська агентура дозволить піти Зеленському на капітуляцію.

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Ексглава СБУ Ігор Смешко вважає, що Путін з 2005 року почав реалізовувати план можливого силового варіанта вирішення українського питання, зокрема, за допомогою шпигунів усередині країни.

Розвідники навіть називали імена, хто там "рулить"

3 грудня 2021 року на тлі скандалу з проваленою операцією щодо "вагнерівців" владу звинувачували у зв'язку з російськими агентами. Бійці української розвідки назвали у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" імена "кротів", які оточують Зеленського.

Роман Червінський

Полковник запасу Збройних сил України, спецслужбовець, який розробляв спецоперацію з затримання "вагнерівців", Роман Червінський розповів, що в ОП президентом маніпулюють Андрій Єрмак, Олег Татаров та Руслан Демченко, а Зеленський йде у них на поводі тому, що не розуміється на нюансах.